La struttura apre i battenti grazie ad un importante investimento privato. I dettagli illustrati dal presidente del Cda Vitalone e direttore sanitario Manasìa: «Cercheremo di evadere le richieste in tempi brevissimi»

Brindisi inaugurale

Mentre quella pubblica continua ad arrancare, la sanità privata calabrese guarda al progresso con ambizione e consapevolezza.

Nel campo radiologico ad esempio sottoporsi alla classica tac o alla tradizionale risonanza magnetica cambia aspettative per spazi, tempi e silenziosità. Nel cuore di Lamezia Terme (Catanzaro) è appena stato inaugurato un moderno centro diagnostico per immagini impostato sulla qualità delle apparecchiature e dei professionisti.

L’ orgoglio della qualità

La dottoressa Vitalone

«La nostra risonanza – ha detto al nostro network LaC la presidente del Cda di D.O.C. Diagnostic Omnia Certer Silvia Vitalone – permette di fare esami in 15-20 minuti, a differenza di tutto quello che è presente oggi sul territorio, dove un esame dura fino a tre quarti d’ora.Il paziente inoltra evita quel rumore assordante quando entra nella risonanza dove il volume è ridotto dell'80%; ed anche il foro all'interno del quale entra è più largo di 10 centimetri, stiamo parlando di 70 centimetri di diametro. Inoltre – aggiunge – la nostra struttura si trova all'interno di un immobile (in via Gronchi, 1) che ospita anche un laboratorio di analisi ed una specialistica. Insomma una piccola cittadella della salute dove il paziente quando entra puo essere seguito a 360 gradi».

Apparecchiature modernissime

Il dottor Manasìa

«Questo centro – afferma Giannantonio Manasìa, direttore sanitario della struttura – è costituito da tutte le metodiche della radiologia almeno basale, una radiologia tradizionale, un rx, un telecomandato per fare radiologia tradizionale, poi ha un ecografo che funziona perché possano svolte tutte le varie specialistiche ecografiche. Il piatto forte sono la tac e la risonanza magnetica, ambedue di ultimissima generazione. Infine c'è anche un mammografo e poi c'è anche la moc».

Il gruppo di soci ha investito somme importanti, il successo si giocherà su liste d'attesa e prezzi competitivi.

Liste d’attesa e convenzione

«Cercheremo di evadere le richieste in tempi brevissimi – aggiunge il dottor Manasìa – pochi giorni, forse anche di meno».

«Per il momento il centro è totalmente privato – precisa la dottoressa Vitalone – poi successivamente perché no, cercheremo anche di ottenere la convenzione col Ssn».