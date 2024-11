La situazione sanitaria calabrese ancora una volta approda sul tavolo del ministro della Salute, Roberto Speranza. A farsi portavoce delle istanze del territorio, nelle ultime ore, Roberto Occhiuto, vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera dei deputati. L’esponente azzurro ha reso noto di aver incontrato stamane il titolare del dicastero Salute, all’interno del suo ufficio: «Gli ho chiesto – ha fatto sapere Occhiuto - di provvedere subito alla riapertura di alcuni ospedali chiusi di recente in Calabria. Oggi sono vuoti e inutilizzati e potrebbero essere riadattati in poco tempo a Covid Hospital».

Durante il colloquio con Speranza, inoltre, il forzista ha parlato della necessità di implementare le assunzioni di personale sanitario: «Visto che per combattere una guerra, le armi da sole non bastano e servono pure i soldati, ho chiesto anche di reclutare medici e infermieri. Come? Attingendo a tutte le graduatorie dei concorsi già conclusi per assumerli a tempo indeterminato. Mi sembra una buona idea per dare una risposta immediata alle richieste dei calabresi. Speranza – conclude Occhiuto - mi ha assicurato che verificherà subito la fattibilità di questa proposta».

LEGGI ANCHE: Riapertura ospedali chiusi, i sindaci del Cosentino aderiscono alla proposta di Di Natale