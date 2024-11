Ecco quanto sarà stanziato per ogni singola struttura (case o ospedali di comunità) dalla Regione per rilanciare un sistema che da anni fai i conti con arretratezza, povertà di strutture e tecnologia e incapace di fornire servizi adeguati ai cittadini

Sulla carta sembra tutto predisposto, progetti e fondi già stabiliti. Nel nuovo Piano operativo regionale sulla sanità, infatti, vengono riportate le linee guida e gli interventi che la Regione Calabria intende porre in essere per migliorare un sistema che nel corso degli ultimi anni ha dimostrato arretratezza, povertà di strutture e tecnologia e incapacità di fornire servizi adeguati ai cittadini.

La misura rientra nel contratto istituzionale di sviluppo (cis) che contempla le azioni contenute nel piano operativo regionale firmato il 31 maggio scorso e che porterà in Calabria 350 milioni di euro: 311.055.485 stanziate dal decreto ministeriale 20 gennaio 2022 nell’ambito del Pnrr e 38.955.194 di risorse regionali, rese disponibili con la rimodulazione dei fondi del Piano di sviluppo e coesione.

Il documento licenziato dalla Cittadella il 24 maggio parte dai numeri: 57 nuove case della comunità (84 milioni di euro), 19 Centrali operative territoriali (3 milioni di euro) e 15 ospedali di comunità (37 milioni e mezzo).

La differenza rispetto al recente passato, e alla continue promesse puntualmente disattese sul cambio di passo, sono i fondi (molti) che arriveranno con il Pnrr. Come dire: la politica regionale, chiamata alla prova dei fatti e con tanti soldi a disposizione, non ha più scusanti per rimettere in piedi il sistema sanitario regionale.

Nel dettaglio le strutture che saranno finanziate, con i relativi importi, nelle cinque province calabresi.

Provincia di Cosenza

Casa della comunità:

Cassano allo Ionio 1.742.264

Amantea 1.656.698

Verbicaro 1.400.000

Roggiano Gravina 1.656.698,00

Mormanno 1.400.000

Lungro 1.400.000

Scalea 1.400.000

Rende 1.827.830

Luzzi 1.400.000

Spezzano della Sila 1.400.000

Longobucco 1.400.000

Rocca Imperiale 1.400.000

Bisignano 1.400.000

Montalto Uffugo 1.400.000

Casali del Manco 1.400.000

Crosia 1.571.132

Villapiana 1.400.000

Cosenza 1.742.264

Torano Castello 1.400.000

San Giorgio Albanese 1.400.000

Parenti 1.400.000

Cetraro 1.500.000

Verbicaro 1.400.000

Ospedali di comunità:

Rogliano 2.508.956

Lungro 2.508.956

Mormanno 2.508.956

San Marco Argentano 2.508.956

Scalea 2.508.956

Cassano allo Ionio 2.508.956

Cariati 2.500.000

Cosenza 2.500.000

Trebisacce 2.500.000

Centrale operativa territoriale:

Corigliano Rossano (A.U. Rossano) 173.075

Corigliano Rossano (A.U. Rossano) 173.075

Cosenza 173.075

Rende (Quattromiglia) 173.075

Paola 173.075

Castrovillari 173.075

Cosenza 173.075

Provincia di Crotone

Casa della comunità:

Crotone 1.827.000

Cirò Marina 1.400.000

Rocca di Neto 1.400.000

Isola Capo Rizzuto 1.400.000

Verzino 1.400.000

Ospedali di comunità:

Mesoraca 2.508.955

Centrale operativa territoriale

Crotone 173.075

Mesoraca 173.075

Provincia di Catanzaro

Casa della comunità:

Catanzaro 784.773

Catanzaro 1.423.616

Badolato 1.510.263

Squillace 1.875.906

Curinga 1.892.346,

Sersale 1.956.731

Taverna 1.569.808

San Mango d’Aquino 1.930.881

Nocera Terinese 1.500.000

Lamezia Terme 2.029.137

Soverato 2.314.099

Ospedale di comunità:

Botricello 3.618.874

Badolato 2.500.000

Soveria Mannelli2.690.937

Girifalco 2.916.984

Centrale operativa territoriale:

Botricello 414.068

Catanzaro 173.075

Soverato 421.182

Lamezia Terme 173.075

Provincia di Vibo Valentia

Casa di comunità:

Mileto 1.400.000

Nicotera 1.613.915

Soriano 1.400.000

Serra San Bruno 1.400.000

Filadelfia 1.613.915

Ospedale di comunità:

Soriano 3.387.090

Tropea 2.500.000

Centrale operativa territoriale

Pizzo 173.075

Nicotera 175.000

Provincia di Reggio Calabria

Casa della comunità:

Monasterace 1.707.145

Gioiosa Ionica 1.497.453

Caulonia 1.639.317

Bovalino 1.497.453

Rosarno 1.331.945

Taurianova 1.497.453

Sant’Eufemia d’Aspromonte 2.186.753

Palmi 2.186.753

Cinquefrondi 1.497.453

Roghudi 1.486.419

Montebello Ionico 1.610.944

Villa San Giovanni 1.489.138

Bagnara Calabra 1.481.865

Reggio Calabria 1.489.875

Reggio Calabria 2.728.234

Antonimina 1.500.000

Santo Alessio in Aspromonte 1.894.472

Ospedale di comunità:

Gerace 2.652.261

Cittanova 2.305.613

Oppido Mamertina 2.321.736

Bova Marina 2.753.837

Centrali operativa territoriale

Locri 145.108

Palizzi 319.238

Reggio Calabria 135.434

Bagnara Calabra 145.108

Cardeto 145.108

Taurianova 145.108

Quindi, nello specifico, il piano recepisce le due componenti della missione 6 del Pnrr: la componente 1 porta in dote risorse pari quasi a 157 milioni di euro (128 del Pnrr e 28 della Regione) per la costruzione delle case della comunità, centrali operative territoriali, interventi per l'interconnessione delle centrali operative territoriali e altrettanti per la fornitura di device e 20 ospedali di comunità.

La componente 2

La componente 2, invece, ha un "peso" finanziario del valore di 193 milioni di euro (182 del Pnrr e oltre 10 della Regione) e aggrega una serie di interventi da realizzare sugli ospedali. Contempla, ad esempio, interventi di digitalizzazione dei dea di primo e secondo livello, la fornitura di grandi apparecchiature, l'adeguamento e il miglioramento sismico delle strutture ospedaliere, l'integrazione da parte della Regione Calabria di quattro nuovi flussi informativi e un corso di formazione in infezioni ospedaliere per almeno 11.707 dipendenti del servizio sanitario regionale.