Nella nuova puntata di LaC Salute intervengono il chirurgo specialista in scienze dell’alimentazione Vincenzo Capilupi e il presidente dell’associazione cuochi di Catanzaro Filippo Galati

Mangiare, si sa, è uno dei bisogni primari dell'uomo ma in quanti riescono a rispettare e controllare il rapporto con il cibo? Ne parliamo nella nuova punta di LaC Salute, condotta da Rossella Galati, in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30, alle 15.00 e alle 20.00 su LaC Tv, dal titolo Oltre le calorie. È Vincenzo Capilupi, medico chirurgo specialista in scienze dell'alimentazione a indirizzo dietetico, a fare chiarezza sul concetto di "nutrizione" e quindi di "dieta" spiegando qual è l'effetto del cibo sul nostro organismo e quali sono le abitudini alimentari sbagliate più diffuse.

In studio anche il docente dell'Istituto Alberghiero di Soverato e presidente dell'Associazione Cuochi della Provincia di Catanzaro Filippo Galati che si sofferma invece sulla stagionalità degli alimenti e spiega perché è bene rispettarla. Per rivedere le puntate è possibile consultare il sito www.lactv.it, per domande e segnalazioni l'indirizzo è salute@lactv.it.