«Qualche giorno addietro avevo chiesto al commissario dell’Asp di valutare la possibilità di riattivare dieci posti letto di medicina generale e cinque di lungodegenza. Quella nostra richiesta è stata valutata positivamente. Si chiude un capitolo che ha destato perplessità e preoccupazioni. Da oggi, riprendono le normali attività». Lo comunica il sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo. Da come si evince da un documento Asp che arreca la data di oggi, dalle ore 14 saranno messi in funzione dieci posti di Medicina Generale e cinque di Lungodegenza. Le operazioni di ripristino sono state possibili perché dal 5 giugno scorso non si registrano più ricoveri per Covid-19 nella struttura.

Chiuso il reparto Covid

All'ospedale di Cetraro è andato via l'ultimo paziente Covid circa dieci giorni fa. A tal riguardo il sindaco della cittadina tirrenica aveva pubblicato un post sui social per festeggiare il lieto evento. «Alle donne ed agli uomini del reparto Covid di Cetraro va la riconoscenza dell’intera città - aveva scritto il 6 giugno scorso -. Hanno teso la mano, hanno sofferto con i pazienti, hanno regalato sorrisi, hanno operato in silenzio. Con le dimissioni dell’ultimo paziente covid, si chiude un capitolo che ha segnato le nostre vite. Già domani, chiederemo al commissario provinciale dott. La Regina di rendere operativi dieci posti letto di medicina e cinque di lungo degenza. Chiederemo di offrire immediato sostegno medico a chi necessita di cure». Poi aveva concluso: «Per ciò che compete, saremo sempre a disposizione, pronti a dare sostegno al personale dell’intero presidio ospedaliero e continueremo le nostre silenziose battaglie per rendere fruibile la sanità dello spoke Cetraro-Paola».