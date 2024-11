Dopo il punto nascita e le relative attività di Ostetricia, momentaneamente sospesi per gravi citicità ancora in corso di risoluzione, a far data da oggi all'ospedale di Cetraro chiuderà anche il reparto di Ginecologia, almeno nelle ore notturne, e cioè dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo. Sono queste le disposizioni contenute in una nota del 13 settembre scorso inviata a tutti gli organi competenti in materia di sanità provinciale regionale: il commissario ad acta Saverio Cotticelli, il direttore del dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria Antonio Belcastro, il dirigente reggente dell'Asp di Cosenza Erminia Pellegrini e il direttore del dipartimento Risk Management e Governo clinico dell'Asp di Cosenza Cesira Ariani. Una copia della missiva è stata inviata, per conoscenza, anche al procuratore capo della procura di Cosenza, dal momento che potrebbe paventarsi all'orizzonte una interruzione di pubblico servizio.

Medici trasferiti a Corigliano Rossano

La sospensione del servizio, che si spera sia solo temporanea, è l'inevitabile conseguenza della decisione del neo commissario reggente dell'Asp di Cosenza di assegnare due medici in servizio al reparto cetrarese all'Uoc di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Corigliano Rossano. La decisione è stata presa nonostante il parere sfavorevole della direzione sanitaria dello spoke Cetraro - Paola, la quale ha messo in evidenza le violazioni e i rischi provocati dalla trasferta dei dottori.

Garantito solo il day surgery ginecologico

Con le nuove disposizioni, che si attueranno a partire da stasera, il reparto di Ginecologia dell'ospedale di Cetraro potrà garantire solo il servizio diurno, e quindi il day surgery ginecologico, dalle ore 8 alle 20.