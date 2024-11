Il presidente della commissione parlamentare antimafia è arrivato in compagnia del deputato Francesco Sapia

Visita a sorpresa del presidente della commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, questa mattina all'ospedale di Cetraro. Il senatore si è recato nella struttura per chiarire la vicenda di Santina Adamo, la giovane mamma morta di emorragia dopo il parto. Insieme a lui, c'era anche il deputato Francesco Sapia. Da quanto si apprende, i pentastellati non avrebbero incontrato il direttore sanitario della struttura, Vincenzo Cesareo, presente nella struttura. Secondo indiscrezioni, le ricerche di Morra avrebbero confermato le notizia apparse sulla stampa nei giorni scorsi. A provocare la morte di Santina potrebbe essere stata la presenza di un'unica sacca di sangue in ospedale