Il direttore generale dell'Asp di Reggio è accusato di abuso d'ufficio e interruzione di pubblico servizio

Il Procuratore di Locri Ezio Arcadi ha chiesto il rinvio a giudizio per il direttore generale dell’Asp di Reggio Giacomino Brancati e per il direttore del dipartimento Area ospedaliera Domenico Calabrò, accusati di omissione di atti d’ufficio, interruzione di servizio pubblico e abbandono di persone minori o incapaci.

Il caso riguarda la situazione in cui versa il reparto di Ortopedia dell’ospedale di Locri. «In particolare gli stessi – si legge nella richiesta formulata dal pm al Gup - non adottavano alcun provvedimento di tipo organizzativo o gestionale volto a risolvere la criticità e quindi assicurare le urgenze ortopediche e attivare il percorso assistenziale del politrauma; limitandosi, viceversa, ad adottare apparenti provvedimenti-tampone che si rivelavano da subito del tutto inefficaci, talora tra loro in contraddizione e cervellotici, spesso irrispettosi delle competenze fissate dagli atti organizzativi generali e delle norme generali in materia di livelli essenziali di assistenza; provvedimenti che, alla fine, procuravano ripetuti blocchi dei ricoveri, il sostanziale azzeramento della Soc di Locri e dell’omologa Struttura di Melito, assolutamente vitali dal punto di vista dell’assistenza sul territorio e costringevano i pazienti ad una forzata migrazione verso altre strutture della Provincia».

Tra le accuse contestate a Brancati, quella «Di non avere compiuto nulla di veramente significativo affinchè fosse espletato il concorso per la copertura del posto di Direttore della Struttura d Locri, vacante addirittura dal 1 giugno 2012». Secondo la Procura di Locri sarebbero circa 200 i pazienti «abbandonati» che necessitavano di cure.