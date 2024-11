Il reparto chiuso per carenza dei medici. Simone (Uil): «Si sta mettendo a rischio un’intera popolazione»

Chiuso per mancanza di medici. Nonostante le mobilitazioni e gli appelli della politica locale, i disagi all’ospedale di Locri proseguono senza soluzione di continuità. Nella notte tra il 28 e 29 novembre il reparto di Radiologia è stato off limits per carenza di personale. A denunciare il fatto è stato il segretario provinciale della Uil-Fpl Nicola Simone. «Si sta mettendo a rischio un’intera popolazione per una sanità che purtroppo in questo territorio da molti anni risulta assente – ha tuonato il sindacalista - Le promesse della politica sono solo finalizzate alle vicine elezioni politiche. Mi auguro – ha rimarcato Simone - che la magistratura ancora una volta riporti nell’alveo della legalità il sistema marcio della sanità e soprattutto dell’Asp di Reggio dove a gestirla sono soggetti indagati per incapacità gestionale».