Il dottor Cautela affida il suo sfogo a Facebook: «Organico inadeguato e attrezzature obsolete. Da 7 anni unico medico a dirigere e a mandare avanti detto reparto»

«Me ne vado, nel silenzio assordante dei vertici aziendali». L’ex dirigente del reparto di Gastroenterologia dell’ospedale di Locri Giuseppe Cautela affida a Facebook le sue dimissioni e il suo mesto commiato alla struttura di contrada Verga. Chiarissimi i destinatari del messaggio, chiarissimi i contenuti. «E’ da circa 7 anni – sostiene Cautela - che sono rimasto unico medico a dirigere e a mandare avanti detto reparto senza possibilità di turnazione ma solo in ore antimeridiane 8-14 dal lunedì al venerdì. Pur con mille difficoltà e con una sola infermiera in organico da unico medico di reparto ho tentato fino all’ultimo di dare un servizio che è indispensabile per il territorio e per l’ospedale eseguendo da solo migliaia di esami endoscopici. Purtroppo a ciò non è seguita la giusta attenzione verso la Gastroenterologia per cui non me la sono sentita di continuare a lottare contro un assordante silenzio dei vertici aziendali che non hanno inteso rinnovare le attrezzature endoscopiche per la popolazione di Locri e della Locride né dotare la struttura di un organico adeguato».

A nulla è valsa la reiterata richiesta d’aiuto da parte del medico alle istituzioni civili e religiose. «Auguro di cuore – chiosa il gastroenterologo - che possa presto essere ripristinato un servizio pubblico necessario e salvavita come quello dell’endoscopia digestiva dotandola dei requisiti strutturali, tecnologici e professionali che la nostra popolazione merita».