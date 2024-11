Oggi a Pubblica Piazza in diretta alle 15:00 sul canale 19 di LaC Tv: “L’ospedale di Praia a Mare è aperto o chiuso?”. In studio ospiti di Pasquale Motta, direttore di Lacnews24.it, Vincenzo Cesareo, direttore sanitario della struttura, Francesca Lagatta, giornalista della nostra testata e corrispondente dell’alto Tirreno cosentino. La puntata sarà replicata alle 23:30 sempre sul canale 19. Per chi volesse seguire in diretta streaming da fuori regione o da dispositivi mobili si può collegare al sito lactv.it e lacnews24.it. Per telefonare in diretta 0961/1916468 per inviare whatsapp 3401219080.