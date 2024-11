Le attività diagnostiche erano state sospese lunedì scorso per il malfunzionamento del gastroscopio, mai sostituito o riparato nonostante le reiterate segnalazioni all'Asp di Cosenza

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 14, è stato consegnato un nuovo gastroscopio al reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva all'ospedale di Praia a Mare. Ciò consentirà al direttore del reparto, il dottor Antonio De Lio, e ai suoi collaboratori, di riprendere già da domani mattina le attività diagnostiche. Gli esami di gastroscopia erano stati sospesi lunedì 4 marzo a causa del malfunzionamento dello strumento che, nonostante le reiterate segnalazioni ai vertici dell'Asp di Cosenza, dal novembre scorso non era mai stato riparato o sostituito. Sulla vicenda era poi intervenuto il consigliere provinciale Graziano Di Natale, che stesso nella giornata di lunedì si era recato nella sede bruzia dell'azienda sanitaria provinciale fare luce sull'accaduto. Durante l'incontro con i responsabili, Di Natale aveva ricevuto concrete rassicurazioni, tanto da annunciare, poche ore dopo, l'imminente ripresa delle attività relative agli esami di gastroscopia.

«Nessuno calpesti la nostra dignità»

E' stato lo stesso Di Natale, in serata, ad informare i cittadini del Tirreno cosentino della buona notizia con un post sulla pagina facebook. «Il servizio di endoscopia di Praia a Mare è una eccellenza per l’intero territorio - ha scritto nella breve nota - ed era impensabile privare i cittadini di un punto di riferimento certo e professionale». Poi ha aggiunto: «Continuiamo così, non facciamoci calpestare la dignità».

Raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione, ha fatto poi sapere che il suo impegno per il superamento delle criticità del presidio sanitario praiese non si fermerà. Dopo l'ottenimento di questo significativo risultato, nei prossimi gironi Di Natale tornerà nuovamente all'Asp di Cosenza per affrontare problemi ancora più profondi e radicati, a cui nessuno, finora, è riuscito a trovare una soluzione.

LEGGI ANCHE: Gastroscopie sospese all’ospedale di Praia: «Il servizio riprenderà presto»

Gastroscopie sospese all’ospedale di Praia, Di Natale promette battaglia

Ospedale di Praia, dal 4 marzo sospesi gli esami di gastroscopia