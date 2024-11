Un “Camper della salute” per diagnosticare e controllare l’evoluzione dell’osteoporosi nel tempo e per prevenirla. In piazza Municipio a Vibo Valentia si è svolta con successo l’iniziativa promossa dal Rotary Club di Vibo e dall’Avis regionale. La tappa della campagna annuale di screening e prevenzione ha offerto ai cittadini una Moc (Mineralometria ossea computerizzata) gratuita. La Moc è utilizzata per prevenire, diagnosticare e controllare l’evoluzione della malattia che colpisce la massa ossea.

L'importanza della prevenzione

«È una tecnica di misurazione della densità minerale ossea, cioè della quantità di calcio contenuta in quelle parti dello scheletro che vengono valutate ed è consigliata alle donne sopra i 40 anni, soprattutto a quelle che svolgono una vita sedentaria, ma anche gli uomini possono sottoporsi all’esame» ha affermato Sonia Lampasi, socio Rotary Club Vibo Valentia. «Invitiamo le persone a prenotarsi per le visite, scrivendo al nostro indirizzo email: rotaryclubvibovalenti@gmail.com affinché queste iniziative possano avere una cadenza, anche, mensile».

Screening gratuiti



Screening gratuiti hanno coinvolto tantissime piazze italiane, oggi, per la Giornata mondiale di prevenzione dell’osteoporosi; a Vibo Valentia, tante sono state le persone che hanno raggiunto Piazza Municipio per un controllo, effettuato da medici volontari.

«Una malattia che si può prevenire, partendo dall’informazione e dalla divulgazione affinché sempre più persone conoscano i suoi rischi e cerchino di evitarla» ha affermato l’assessore comunale alla salute del comune di Vibo Valentia, Maria Concetta Marrella, anche lei in fila per un controllo.