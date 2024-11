VIDEO | Sit in contro l'occupazione dei parcheggi a loro riservati. Una situazione che va avanti da anni. Il direttore medico rassicura: «I furbetti verranno sanzionati»

E’ una situazione diventata ormai insostenibile quella dei dializzati del centro di Soverato che ogni giorno trovano i parcheggi riservati agli emodializzati e ai disabili, occupati. «Questa situazione persiste dal 2016 – spiega Antonella, moglie di un dializzato – e io ho sempre litigato con i vigili, con le guardie giurate perché alcuni di loro, invece di fare il loro lavoro, stavano nelle macchine a chiacchierare». Una battaglia di civiltà per la quale i dializzati, sostenuti dall’Aned, Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e trapianto, hanno deciso di manifestare nel parcheggio dell’ospedale . «Noi vogliamo rispetto – ha sottolineato Giovanni Cicino, responsabile territoriale Aned – per questo siamo qui a protestare e protesteremo ancora se il problema non verrà risolto».

Disagi per i dializzati

L’inciviltà di chi occupa abusivamente i parcheggi offende la dignità della persona e non tiene conto della difficoltà fisica dei malati prima e dopo la dialisi. «E’ impossibile fare questa vita – ha aggiunto Antonella -. La gente non sa cosa significa vivere con una persona dializzata che prende determinati farmaci, arrivare qua e dopo una seduta di quattro ore avere difficoltà a deambulare fino alla macchina. I dializzati vengono qui tutti i giorni, dal lunedì al sabato; c’è un gruppo che viene dalle 8.00 alle 13.00 e un altro dalle 13.45 fino alle 19.00 ed è sempre la stessa storia».

Sanzioni per i furbetti

Dunque, dopo momenti di agitazione e l’intervento dei carabinieri, è stato il direttore sanitario Antonio Gallucci a dare un segnale di vicinanza. Da ora in poi le segnalazioni dovranno pervenire direttamente alla direzione che avviserà le forze dell’ordine. «A questi signori incivili che vanno ad occupare i parcheggi per emodializzati e disabili gli commineremo le giuste sanzioni amministrative».