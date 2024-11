Il Centro Clinico San Vitaliano, in collaborazione con l’Aisla (l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica), ha organizzato una giornata dedicata ai pazienti affetti da Sla fuori dalle pareti della clinica. I degenti, accompagnati dagli operatori del centro, potranno trascorre una giornata all’aria aperta in riva al mare nell’unica area attrezzata anche per diversamente abili sulla costa ionica catanzarese. Insieme agli operatori i pazienti saranno raggiunti dai loro familiari per trascorrere momenti di svago, lontano anche dalla “malattia” ma più vicino alla gioia di assaporare un momento di spensieratezza. La giornata è programmata per il prossimo 18 settembre con lo slogan “SLAnciamoci a mare”.