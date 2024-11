Il tour toccherà 24 città in tutta Italia. L'appuntamento calabrese è per sabato 15 ottobre al policlinico Madonna della Consolazione, dove verranno effettuati test e visite gratuite

Sabato 15 ottobre il camper dell’Associazione Italiana Scompensati Cardiaci (Aisc) farà tappa anche a Reggio Calabria, nell’ambito di un tour che – partito il 29 settembre da Tor Vergata - toccherà 24 città e rientrerà a Roma il 20 ottobre. L’unica tappa calabrese è quella in riva allo Stretto: dalle ore 10 alle 13, nell’area adibita a parcheggio della casa di cura Policlinico Madonna della Consolazione, sul camper-ambulatorio saranno effettuati i test preliminari ai fini della diagnosi dello scompenso cardiaco con breve anamnesi, misurazione parametri vitali e, se ritenuto, visita medica con ecocardiografia.

Secondo i dati più recenti, 14 milioni di persone in Europa e più di 1 milione in Italia convivono oggi con lo scompenso cardiaco, patologia che registra ogni anno nuovi casi - indicativamente 20 ogni 1000 individui tra 65 e 69 anni – che aumentano ampiamente nella popolazione over-85. Lo scompenso cardiaco rappresenta la causa più comune di ricovero tra gli ultra 65enni e rappresenterà la terza causa di decessi in tutto il mondo.

Il primario Ielasi della Cardiologia del Policlinico Madonna della Consolazione di Reggio Calabria e tutto il personale medico e paramedico (Giofrè e Nastasi, che sono i referenti regionali di Aisc, Nava, Zerbi, Costantino, Quartuccio, Polimeni, Verduci, Balzetti, Petralito) aderiranno volontariamente all’iniziativa promossa dall’Aisc e saranno presenti sul camper-ambulatorio. Dal Policlinico l’invito alla popolazione calabrese a partecipare: intercettare uno compenso in fase iniziale e migliorarne la prognosi, infatti, contribuisce ad evitare situazioni di emergenza e anche l’ospedalizzazione. Non è necessaria la prenotazione.