Lunedì 12 maggio, alle ore 11:30, nella sala Concerti di Palazzo De Nobili a Catanzaro, sarà presentato alla stampa e alla cittadinanza il tour cittadino del progetto socio-assistenziale “Primi passi con la demenza. Viverla senza vergogna, conoscerla senza paura”. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

Primi passi con la demenza

Nata dall’esperienza ventennale dell’associazione Ra.Gi. nel campo del supporto alle persone con malattie neurodegenerative e alle loro famiglie e realizzata grazie al contributo di Fondazione Roma, l’iniziativa per la sua rilevanza sociale, ha ottenuto anche l’adesione del Comune di Catanzaro. “Primi passi con la demenza” si propone di offrire risposte concrete e un supporto specifico a chiunque si confronti in prima persona con un decadimento cognitivo lieve moderato o demenza di grado lieve in prima fase, o anche come familiare o caregiver, attraverso una serie di interventi di prossimità e di azioni che verranno portate avanti con il coinvolgimento di enti istituzionali e soggetti sociali, che saranno diretti intermediari per la creazione di una rete di comunità a cui è affidata la protezione sociale dei soggetti più fragili e bisognosi di supporto, secondo un principio costituzionale di solidarietà.



Durante l’incontro i particolari del progetto saranno illustrati dalla coordinatrice e psicologa Ra.Gi. Amanda Gigliotti, dopo l’introduzione a cura di Elena Sodano, presidente dell’associazione Ra.Gi.. Si scenderà nel dettaglio del programma del percorso itinerante nelle otto zone della città dove farà tappa l’equipe multidisciplinare a bordo di un pulmino personalizzato, per portare interventi di informazione e sensibilizzazione e attività legate alla somministrazione di strumenti di screening. Verranno dunque spiegate le diverse fasi di operatività sul territorio e le modalità di partecipazione.



Per l’Amministrazione comunale interverranno il sindaco Nicola Fiorita, l’assessore alle politiche sociali, Nunzio Belcaro, il presidente del Consiglio comunale, Gianmichele Bosco, il presidente IV Commissione consiliare sport e politiche sociali, Francesco Scarpino.



Questo il calendario degli incontri previsti con cadenza bisettimanale in otto aree della città: