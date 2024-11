La lotta contro il coronavirus è soprattutto una battaglia di civiltà. Per questo motivo il comitato “Difendiamo l’ospedale” di Locri ha lanciato nei giorni scorsi una raccolta fondi online sulla piattaforma “gofundme”, per sostenere gli sforzi di medici e infermieri del nosocomi di contrada Verga, impegnati in questi giorni in prima linea contro l’eventuale avanzata del temuto Covid-19. Al momento il contatore si è fermato a quota 8mila euro.





Parte del ricavato è già stato utilizzato per l’acquisto di dispositivi di protezione quali mascherine, tute e occhiali che sono stati consegnati ai sanitari che da tempo ormai convivono con un’emergenza nell’emergenza. «Le cose che mancano sono ancora tante – afferma il presidente Bruna Filippone - Mancano i presidi che consentano ai nostri medici di lavorare in sicurezza e tranquillità. Per questo chiediamo di continuare a donare».





LEGGI ANCHE: Coronavirus in Calabria: tutti gli aggiornamenti in diretta





Consapevoli delle carenze che renderanno ancora piu difficoltoso lo svolgimento del loro lavoro, è intenzione del comitato donare quanto sarà acquistato e tutto ciò di cui i sanitari faranno richiesta. «Chiediamo ai cittadini di essere in tanti – ha proseguito Filippone – e di continuare a darci una mano. Per ora possiamo dire “andrà tutto bene”, domani potremo dire tutti insieme “È andato tutto bene”».