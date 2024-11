Una giovane di sedici anni è morta nei giorni scorsi nel reparto di pediatria degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. È giallo sulle cause del decesso. Sembra che la morte della sedicenne sia avvenuta a causa di una infezione.



Sul corpo della ragazza è stata disposta l’autopsia. Sarà fondamentale verificarne gli esiti per sapere se si è trattato di una morte per meningite o se a causare il decesso sia stato un altro tipo di infezione.



Al momento gli accertamenti sono in corso e i medici del Grande ospedale metropolitano non si sbilanciano. Di conseguenza, allo stato, qualunque tipo di allarme circa possibili problematiche afferenti la meningite risultano privi di fondamento.



Solo più avanti si potrà capire effettivamente quali siano state le cause che hanno portato ad una simile tragedia.



Aggiornamento ore 20 - È arrivata la conferma dal Grande ospedale metropolitano di Reggio. La giovane è morta per meningite (le precisazione della direzione aziendale sanitaria).