Il presidente della Commissione sanità Michele Mirabello interviene per smorzare le iniziative autonome sul registro tumori

"Si è divulgata la notizia, anche a mezzo stampa, della nascita sui social-network di gruppi nati per realizzare il registro tumori nella nostra regione attraverso dei moduli pre-compilati online.



Mi preme sottolineare, che uno dei primi provvedimenti portati e analizzati, in Commissione Sanità, è stato proprio l’istituzione del registro tumori, con una proposta di legge, la n. 36/10^ , la quale è al vaglio della Commissione che presiedo.



Appena insediati abbiamo inoltre convocato i direttori delle Asp provinciali per un’audizione proprio per analizzare la situazione evidenziando un forte ritardo e disorganizzazione soprattutto nella provincia di Vibo Valentia.



La proposta di legge presentata si propone di istituire il Registro Tumori come Coordinamento della rete dei tre registri sub regionali di Cosenza-Crotone, Catanzaro-Vibo Valentia e Reggio Calabria. Inoltre viene evidenziato come sia indispensabile costituire un Centro di Coordinamento Regionale che avrà il compito di non solo di indicare le soluzioni più idonee al raggiungimento in tempi brevi dell’Accreditamento AIRTum ma di proporre gli studi opportuni e necessari per le valutazioni dell’impatto del fenomeno cancro sull’ambiente, nonché proporre le soluzioni più idonee per il miglioramento della prevenzione, diagnosi e terapia della patologia oncologica.



Il provvedimento quindi continuerà il suo iter in Commissione, non credo servono le iniziative autonome, ma collaborazione, esperti del settore e un’attenta e seria organizzazione con tutte le Asp provinciali".