La cerimonia lo scorso sabato dove il patron dell'Azienda agricola Fangiano Marco Ferrini ha regalato alla comunità l'importante dispositivo di prevenzione sanitaria. Il sindaco Russo: «Un dono fatto con il cuore, per il cuore e per la vita dei nostri concittadini»

Il tema della prevenzione quando si parla di salute delle persone è cruciale per riuscire a contrastare e appunto prevenire che ci siano conseguenze. A Nocera Terinese, grazie alla sensibilità di un imprenditore locale, certamente, si può stare un po’ più tranquilli. Infatti proprio sabato scorso, Marco Ferrini, patron dell’Azienda agricola Fangiano, ha deciso di donare un defibrillatore alla comunità.

L’importante strumento sanitario è stato istallato nella centrale Piazza San Giovanni Battista, cuore del centro storico del paese del Catanzarese, principalmente abitato da persone anziane ma dove, grazie all’insistenza sul territorio dell'Istituto musicale Pyotr Ilyich Tchaikovsky, sono molti i giovani che, principalmente durante le stagioni invernali, popolano i vicoli del borgo.

La cerimonia ha visto la partecipazione del sindaco Saverio Russo, di diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale e anche di alcuni consiglieri di minoranza. Durante l’iniziativa, un momento solenne con la benedizione del defibrillatore da parte del parroco locale Don Michele Palmieri.

Il primo cittadino Russo ha ringraziato l’imprenditore Ferrini per la «sua generosità» che «permette di avere un dispositivo di rilevante importanza per il primo soccorso cardiaco nel nostro comune, così distante da qualsiasi ospedale del circondario. La disponibilità di un defibrillatore, può fare infatti la differenza nella sopravvivenza di una persona colpita da arresto cardiaco. Un dono fatto con il cuore, per il cuore e per la vita dei nostri concittadini».