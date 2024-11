Pino Belcastro in contatto con il commissario ad acta per permettere il rinnovo delle figure indispensabili per Chirurgia e 118

Colloquio telefonico, questa mattina tra il sindaco di San Giovanni in Fiore, Pino Belcastro, ed il commissario alla sanità calabrese, Saverio Cotticelli. A darne notizia è l'amministrazione del centro silano. «Il commissario Cotticelli – afferma Belcastro – mi ha informato di avere dato disposizioni agli organismi dell’Asp di Cosenza di procedere immediatamente per il rinnovo della convenzione con l’Asp di Crotone per mantenere in servizio, presso il nostro ospedale, le due figure di anestesisti, indispensabili al funzionamento delle sale operatorie e del pronto soccorso. Di ciò mi sono detto soddisfatto, fermo restante le altre problematiche che ancora affliggono la sanità pubblica florense che devono essere risolte celermente. A tal fine il commissario Cotticelli mi ha convocato nei suoi uffici di Catanzaro per mercoledì 11 settembre prossimo, alle ore 12».

Il primo cittadino di San Giovanni in Fiore aveva inviato un’accorata lettera al Prefetto di Cosenza, Paola Galeone, perorando un suo intervento sulla possibile sospensione dei servizi delle sale operatorie e del pronto soccorso per la mancata riconferma della convenzione tra l’Asp di Cosenza e quella di Crotone relativamente ai due anestesisti in servizio all’ospedale. Successivamente il sindaco aveva anche convocato, per giovedì prossimo, 5 settembre, una riunione con tutte le forze politiche, sociali e civili di San Giovanni in Fiore, a prescindere dal colore politico, per discutere le criticità presenti nel sistema sanitario locale.