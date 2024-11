Analisi gratuite per controllare i valori di colesterolo, trigliceridi e glicemia. La giornata promossa dalla Fidas

Uno screening gratuito di autocontrollo per i valori di colesterolo, trigliceridi e glicemia. Le attività, in programma domenica 14 gennaio (dalle ore 9 alle ore 12), in località Corso di San Marco Argentano (Cosenza) sono aperte a tutta la cittadinanza. Per l’occasione, fortemente voluta dalla Fidas, Federazione italiana associazioni donatori di sangue della sezione di San Marco Argentano, è stato lanciato lo slogan “Ascolta il tuo cuore”, allo scopo di sensibilizzare sui temi della prevenzione.

Strumenti per valutare lo stato di salute dei cittadini

L'evento - finanziato dal “Consorzio dei produttori del peperoncino di Calabria” – consentirà di analizzare lo stato di salute dei cittadini. «Siamo orgogliosi di poter riproporre periodicamente questi screening gratuiti, – commentano Antonio Parise e Elia Russo, presidente e vicepresidente della sezione Fidas di San Marco Argentano – secondo le statistiche, vista la crisi, la prima rinuncia degli italiani è proprio quella di non curarsi e non controllare il proprio stato di salute».

Il ruolo delle associazioni

Rimarcato il ruolo dei sodalizi locali: «Fare associazionismo e mettere a disposizione gratuitamente strumenti ed offrire servizi – concludono - non è affatto facile, specialmente in momenti difficili come quelli odierni, per questo vogliamo ringraziare pubblicamente il Consorzio dei produttori di peperoncino di Calabria ed il suo presidente Pietro Serra, da sempre vicino alle problematiche ed alle esigenze della collettività». Ed allora «Ascoltiamo il nostro cuore».

g.d'a.