Una delegazione di infermieri idonei e inseriti nella graduatoria del concorso espletato dall’azienda ospedaliera di Cosenza è stata ricevuta questa mattina dal commissario per il rientro dal deficit sanitario, Saverio Cotticcelli. La rappresentanza ha raggiunto la Cittadella regionale per chiedere lo scorrimento della graduatoria sulla scorta del fabbisogno di operatori nelle aziende sanitarie e ospedaliere regionali. «Chiediamo che questa graduatoria sia ceduta ad altre aziende calabresi che da luglio 2018 sono autorizzate ad assumere in base al dca 154 emanato da Massimo Scura» hanno dichiarato. «Attualmente risulta una carenza di circa 4mila infermieri sull’intero territorio. Proprio per tale ragione – hanno aggiunto - riteniamo che tenere ferma la graduatoria sia irresponsabile sotto il profilo assistenziale nei confronti dei cittadini che non ricevono adeguate prestazioni». Secondo quanto riferito, il commissario avrebbe preso l’impegno a sollecitare lo scorrimento della graduatoria.

l.c.