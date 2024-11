«È un accordo equo, buono e che, secondo noi, risolve tanti problemi», conferma il commissario ad acta, Saverio Cotticelli, al termine delle lunghe trattative con le organizzazioni sindacali che hanno portato nella tarda mattinata alla sottoscrizione dell'accordo chiamato a mettere ordine nel caos delle assunzioni in sanità. Il provvedimento dispone una proroga dei contratti per il personale precario in attesa della stabilizzazione e lo scorrimento delle graduatorie per i posti ancora vacanti. Inoltre, tutte le procedure concorsuali non ancora portate a termine protranno beneficiare di una proroga ed essere espletate entro il 30 giugno del prossimo anno. Trovata anche una soluzione per gli infermieri e gli operatori sociosanitari dell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro: il personale già licenziato non sarà reintegrato in azienda ma spostato al policlinico in attesa della stabilizzazione. Nel frattempo i posti lasciati vacanti nelle corsie dell'ospedale saranno rimpiazzati da personale attinto dalle graduatorie in vigore ma con contratto a tempo determinato.