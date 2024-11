Il presidente della Regione Calabria ha ottenuto dal ministro della Salute una apertura alla rimodulazione del piano di rientro e del commissariamento.

Una vittoria politica per il presidente Mario Oliverio, dopo gli scontri non solo verbali con il commissario al piano di rientro Massimo Scura, che anche ieri aveva respinto la proposta del presidente sulla rimodulazione del piano di rientro. Proposta accolta, informa l'ufficio stampa della Regione, oggi dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin, al termine del programmato incontro con lo stesso Oliverio.



Verrà attivato un tavolo specifico per la rimodulazione del piano di rientro dal debito sanitario in Calabria, dato che l'attuale piano è quello sottoscritto nel 2009 da Regione Calabria e Governo. Una rimodulazione necessaria secondo Oliverio, dato che sette anni di piano di rientro non sono serviti a migliorare la situazione, né nei servizi né nei conti. "Gli indicatori di valutazione presentano ancora condizioni drammatiche" ha spiegato Oliverio nel corso del vertice. "L'avvicendarsi di diverse esperienze commissariali ha mantenuto costante l'andamento regressivo dell'offerta sanitaria calabrese- ha aggiunto - in questi setti anni di piano di rientro sono profondamente cambiati i vincoli e gli strumenti programmatici nel sistema sanitario nazionale. Ciò impone la necessità di una verifica rigorosa e puntuale sui risultati prodotti".