La Lorenzin risponde durante il question time alle interrogazioni del deputato di Alternativa Libera. Barbanti: ‘Il commissariamento ha fatto soltanto del male alla regione negli ultimi cinque anni’

È terminato da poco il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio in cui il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha risposto alle interrogazioni poste da Sebastiano Barbanti sugli effetti della sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso del comune di Trebisacce contro la trasformazione dell'ospedale in punto di primo intervento rafforzato.

Il deputato di Alternativa libera ha sollecitato la riapertura dell’ospedale di Trebisacce, ribadendo come di fatto non sia possibile che i calabresi si rivolgano alla Basilicata per curarsi: ‘Questo commissariamento ha fatto soltanto del male alla regione negli ultimi cinque anni, è il momento che a occuparsi dei mali della sanità sia la rappresentanza politica democraticamente eletta’.



La Lorenzin ha rassicurato: ‘Il decreto che ridisegna la rete ospedaliera calabrese è attualmente sottoposto a verifica da parte degli uffici del ministero della Salute’.