«La nostra sanità è dentro un'anomalia, perché la Calabria è l'unica regione d'Italia commissariata con un commissario esterno». Lo ha detto il delegato della Giunta regionale per le politiche sanitarie, Franco Pacenza, intervenendo a un seminario sulla rete trasfusionale nella sede della Regione. «Domani - ha proseguito - avremo un'audizione in Commissione Sanità del Senato proprio per rappresentare, ancora una volta, questa anomalia, perché' in uno scenario in cui ci sono Regioni che chiedono di aumentare finzioni e competenze, è una grande incongruenza che sulla sanità, asse strategico delle funzioni delle Regioni, ci può essere un commissario centralizzato. La Calabria è in piano di rientro da 10 anni, da 9 anni è in regime di commissariamento, ma - ha concluso Pacenza - i risultati non sono soddisfacenti sul piano dell'offerta sanitaria».