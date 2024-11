Le parole dei Giovani democratici di Cosenza: «Pronti a scendere in campo»

Scontro Oliverio-Lorenzin sulla sanità. Riportiamo il comunicato della segreteria provinciale Gd di Cosenza.

«Siamo al fianco del Presidente Mario Oliverio nella battaglia che sta conducendo sulla sanità. Non si può tollerare un commissariamento che non ha prodotto alcun miglioramento riguardo alle problematiche relative alla sanità calabrese ed in più ha acuito tensioni nelle nostre comunità. I nostri cittadini, infatti, pagano le tasse più alte d'Italia per sanare il disavanzo finanziario del nostro servizio sanitario. E tutto ciò a fronte di un aumento di almeno un terzo del debito, di un elevato incremento dei viaggi della speranza fuori dalla Calabria, e del mancato raggiungimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in alcune aree della nostra regione. Siamo convinti che debba essere il Presidente della Regione a doversi occupare di sanità perché ha sulle spalle il peso di un suffragio popolare e, per questo, democraticamente titolato nell’assumere ogni azione al fine di mettere ordine al comparto sanità.

Pertanto, come già più volte dimostrato ed annunciato nell’ultimo anno, siamo pronti anche noi a scendere in campo se il Consiglio dei Ministri non porrà fine al commissariamento, dando anche al Presidente Oliverio pieni poteri in materia, così come avvenuto ad esempio in Campania».