“Quanto sta accadendo in ogni territorio, nella sanità pubblica in particolare, desta preoccupazione e allarme. Nonostante commissariamenti e discussioni interminabili, rimane il fatto, grave, per cui i cittadini continuano a non ricevere prestazioni dignitose, mentre è incessante la fuga dalla Calabria con gli aggravi di spesa che sappiamo e i tanti sacrifici per le famiglie”.

Lo sostiene la consigliera regionale di Calabria in Rete Flora Sculco che “valuta positivamente la prima ricognizione fatta dal Consiglio regionale martedì ai ‘Riuniti’ di Reggio, col presidente Irto e gli altri colleghi, cui ne seguiranno altre - aggiunge - in tutta la Calabria: da Crotone a Cosenza…” Ad avviso di Flora Sculco, “Se non fosse per le tante figure e i tanti operatori sanitari che in ogni struttura danno il massimo, spesso con abnegazione e grande professionalità, a quest’ora la sanità pubblica sarebbe precipitata nel caos. A mio avviso, la decisione assunta di effettuare, da parte del Consiglio regionale, puntuali ricognizioni sul campo, non è solo un modo per fare uscire la politica dai ‘Palazzi’, ma ha anche un altro significato da non sottovalutare. Ossia - conclude - si intende discutere di sanità, in questo frangente in cui le polemiche sono a tratti esasperate, con chi la sanità la fa per davvero, nei reparti e in ogni struttura pubblica; e nel farla, ha di mira esclusivamente i bisogni dell’utenza a cui dare risposte, nonostante decine di difficoltà vecchi e nuove”.