A Satriano il 7 gennaio si tornerà a scuola in sicurezza. Il piccolo comune del catanzarese che già a ridosso del Natale ha garantito screening gratuiti a chi ha fatto rientro in paese per le festività, tra i pochi del comprensorio, ha pensato di estendere l’iniziativa anche in vista della riapertura delle scuole con test rapidi gratuiti per il personale scolastico.

«Non siamo coinvolti dalle polemiche delle ultime ore per quanto riguarda l’apertura delle scuole superiori non essendocene nel nostro comune – spiega il sindaco Massimiliano Chiaravalloti -. All’interno di un unico plesso scolastico abbiamo infatti la scuola dell’infanzia, la scuola elementare e la scuola media»-

Test su personale scolastico e non solo

Negli ultimi due giorno sono stati circa 80 i tamponi rapidi eseguiti non solo sul personale scolastico ma anche su altre categorie di lavoratori. «Ci siamo resi contro che con l’apertura di diverse attività commerciali, anche persone non residenti a Satriano ma che lavorano nel nostro territorio possono essere vettore di contagio - sottolinea il primo cittadino -. E allora abbiamo pensato di dare anche a loro la possibilità di sottoporsi a tampone. Daremo la possibilità di prenotare il tampone anche a chi rientrerà in paese presumibilmente il 7 o l’8 gennaio, poichè magari ha trascorso le vacanze natalizie fuori sede, dai propri figli».

Pronti a prevenire un eventuale aumento di contagi

Dunque nel comune guidato dal giovane sindaco Chiaravalloti si è pensato bene di non farsi trovare impreparati. «Nel caso in cui dovesse esserci qualche caso di positività nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, abbiamo messo da parte un quantitativo importante di tamponi per effettuare uno screening rapido anche all’interno della scuola e limitare il più possibile i contagi».

E intanto, dopo un esponenziale aumento dei casi di positività al Covid-19 nel mese di novembre, che aveva portato Satriano a registrare contemporaneamente 25 contagiati, proprio nell’ultimo giorno dell’anno è stata comunicata la guarigione di tutte le persone che avevano contratto il virus nelle settimane precedenti.