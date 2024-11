Il commissario alla Sanità massimo Scura risponde alla missiva inviatagli dal governatore Oliverio per chiedere la sospensione del decreto sul budget per i privati

Il commissario alla Sanità, Massimo Scura, ha risposto al governatore Mario Oliverio che, in una missiva inviata anche al sub commissario Urbani chiedeva la sospensione del decreto relativo al budget per i privati. Il commissario ha risposto che il decreto 80 non verrà sospeso ma che “sta imprimendo un cambio di passo radicale rispetto al passato sotto il profilo gestionale e questo forse non va giù a quanti per anni hanno agito in maniera clientelare e discrezionale. La definizione del budget - ha poi spiegato Scura - nasce dalla verifica del fabbisogno di prestazioni da parte delle Asp. Inoltre l'importo è rimasto inalterato e usufruisce delle risorse, pari a circa dieci milioni di euro, assegnate nel 2014 alla Campanella”.