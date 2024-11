I locali di via Smaldone a Catanzaro potrebbero a breve essere utilizzati per accogliere la centrale unica del 118 di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Questa mattina è avvenuto il sopralluogo da parte del presidente della provincia Enzo Bruno, del sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, del direttore generale dell’Asp Giuseppe Perri, del dirigente del settore Patrimonio della Provincia architetto Pantaleone Narciso e dell’architetto Carlo Nisticò, dirigente tecnico dell’Asp, e del geometra Franco Greco del Comune di Catanzaro, è stato finalizzato a verificare l’idoneità dell’immobile di proprietà della Provincia di Catanzaro all’utilizzo ipotizzato dall’Asp.

L’immobile indipendente, circondato da un cortile chiuso con recinzione, è costituito da due corpi di fabbrica: uno in muratura e l’altro in cemento armato, rispettivamente di due e tra piani fuori terra, per una superficie complessiva di 920 metri quadri. Nei prossimi giorni sarà ufficializzata la richiesta per avviare l’iter e procedere con l’assegnazione all’Asp degli spazi necessari per la concreta definizione del progetto ipotizzato.

l.c.