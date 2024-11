Fortunato Pontoriero è un ex artigiano di 70 anni. Vive a San Calogero nella casa che ha costruito, mattone dopo mattone, con le sue mani. Nel piazzale, vigilato dai suoi 4 cani, i mezzi agricoli che non usa più, ma che raccontano 40 anni di lavoro duro nei campi. Una pensione minima, un cuore malconcio e le medicine da prendere tutte le sere. È claudicante per via di una ferita alla gamba che ci vuole mostrare. Un grosso ematoma dietro il ginocchio.

«Qualche giorno fa - racconta - mentre sistemavo il giardino, ho avvertito un forte bruciore alla gamba». Un dolore così acuto che lo ha costretto a ricorrere al pronto soccorso dello Jazzolino di Vibo. Dopo 7 ore di attesa, stanco e dolorante, ha però deciso di tornarsene a casa con la prescrizione di una pomata che gli è stata ordinata da un dottore, solo nel momento in cui il paziente “spazientito” ha manifestato tutto il suo disappunto per essere stato trattato così. Anziano e malconcio, viene confortato da un amico, Giovanni. C’era anche lui quel giorno al pronto soccorso. Anche lui ha provato a richiamare l’attenzione dei medici. Ai nostri microfoni sbotta: «Il mio amico deve assumere fino a 15 farmaci per il cuore la sera… Se deve aspettare fino a mezzanotte e non muore per la puntura di un insetto, rischia di morire per infarto».