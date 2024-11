In occasione della settimana della dislessia, il Centro di Sos dislessia sede di Vibo Valentia ha organizzato un Open day, in data 12 ottobre, destinato allo screening gratuito per soggetti in età evolutiva ed in età adulta. L'accesso è consentito esclusivamente tramite appuntamento. Il controllo è finalizzato a rilevare eventuali difficoltà a carico degli apprendimenti scolastici e, per i bambini fino ai 7 anni d'età, anche del linguaggio.

L'importanza dello screening in età evolutiva risiede nella possibilità di evidenziare potenziali fatiche negli apprendimenti il più precocemente possibile, al fine di attivare interventi di recupero e potenziamento in modo tempestivo, oltre che un potenziale percorso di valutazione diagnostica che tracci un profilo di funzionamento dell'alunno. Negli adulti, invece, effettuare uno screening può essere molto utile come primo passo per decidere, nel caso in cui l'esito confermasse dei sospetti di disturbo delle abilità scolastiche, di accertarne la natura attraverso una valutazione specialistica. Il Centro Sos Dislessia di Vibo Valentia è diretto da Carmen Monteleone (in foto) e rappresenta una realtà di eccellenza nell'ambito della valutazione, diagnosi e trattamento dei Dsa, con la supervisione di Giacomo Stella, responsabile scientifico dei centri, uno dei massimi esperti nazionali in ambito di disturbi specifici dell’apprendimento.