E’ stato inaugurato stamattina a Lamezia Terme il primo centro affiliato alla rete Sos Dislessia in Calabria. A tenerne le redini l’associazione AttivaMente che si è affidata alla direzione scientifica dell’ordinario di Psicologia Clinica Paolo Stella, considerato una vera e propria autorità nell’ambito dei disturbi dell’apprendimento. La struttura si occuperà di effettuare diagnosi specialistiche e interventi riabilitativi e terapeutici nel campo dei disturbi del linguaggio, disturbi specifici di apprendimento, dislessia, disortografia, disgrazia e discalculia e cognitivi.

Disturbi che troppo spesso vengono presi sotto gamba da familiari e insegnanti. Le difficoltà nella scrittura, nella lettura e nel calcolo, ha spiegato Stella, vengono spesso scambiate per pigrizia o mancanza di volontà, pesando sull’autostima del bambino. Ma intervenire si può e prima lo si fa e meglio è. Oggi anche l’avvio ufficiale del dopo scuola specialistico Strategicamente volto a fornire ai piccoli gli strumenti per andare oltre il loro disturbo. Nel pomeriggio Stella terrà un seminario sul tema “Nessuno è somaro- per una scuola nuova”.