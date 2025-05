Dal 30 maggio riapre lo storico complesso termale calabrese sito ad Acquappesa, in provincia di Cosenza: spa rinnovata, cure convenzionate, mini club per bambini e un’offerta pensata per ogni età

Le Terme Luigiane riaprono ufficialmente le porte da venerdì 30 maggio 2025, pronte ad accogliere i propri ospiti con nuovi servizi, esperienze rinnovate e un’offerta di benessere pensata per ogni esigenza.

Immerso nel verde e alimentato da sorgenti sulfuree tra le più efficaci d’Europa, il complesso termale si prepara a vivere una stagione all’insegna del relax, della rigenerazione e del benessere naturale. Dai percorsi curativi convenzionati alle esperienze SPA, fino alle novità per le famiglie, l’obiettivo è offrire un soggiorno unico che coniughi salute, piacere e accoglienza.

“Con la riapertura 2025 rilanciamo una visione moderna del termalismo – dichiara Valentina Pulzella, Direttore Commerciale di Terme Sibarite S.p.A. – dove cura, prevenzione e benessere si integrano in un’esperienza accessibile, emozionale e adatta a tutte le età.”

SPA & Percorsi rigeneranti

L’area benessere delle Terme Luigiane è stata ripensata per offrire un vero e proprio viaggio multisensoriale: vasche termali panoramiche, docce emozionali, sauna, bagno turco e zona relax si uniscono a trattamenti personalizzati per corpo e viso, massaggi rigeneranti, rituali detox e impacchi naturali. Tutti i percorsi sono pensati per favorire la distensione profonda e l’equilibrio psicofisico.

Novità Family: Mini Club & Animazione

Grande attenzione è riservata alle famiglie: tra le novità della stagione, l’introduzione di un Mini Club con animazione dedicata ai bambini, per offrire momenti di gioco e socializzazione in totale sicurezza, mentre i genitori si godono le cure termali o i trattamenti SPA. Una formula “family-friendly” pensata per un benessere che coinvolge tutta la famiglia.

Benessere accessibile e naturale

Prosegue anche l’attività termale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, con un’offerta completa di cure inalatorie, fangobalneoterapia e percorsi terapeutici mirati. La qualità delle acque sulfuree, note per le loro proprietà antinfiammatorie e detossinanti, è il cuore dell’esperienza termale delle Luigiane.

Un'esperienza termale completa ed indimenticabile Il soggiorno al Grand Hotel delle Terme è la combinazione perfetta tra relax, comfort e gusto. Che si tratti di una fuga di coppia, di un weekend di rigenerazione o di una vacanza benessere, qui ogni dettaglio è pensato per farvi sentire coccolati.

A rendere l’esperienza ancora più speciale è la cucina: piatti preparati con ingredienti freschi e a km 0, scelti con cura e cucinati con maestria dai nostri chef per esaltare i sapori autentici del territorio.

Prenotazioni e informazioni

Le Terme saranno aperte tutti i giorni, con orari estesi nei fine settimana. È già attiva la piattaforma di prenotazione online, mentre presso la struttura sarà possibile ricevere informazioni su pacchetti benessere, soggiorni termali e promozioni stagionali.

Per maggiori dettagli:

0982 94052

www.termesibarite.it - www.termeluigiane.it