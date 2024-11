Terranova da Sibari è una città cardioprotetta. Un defibrillatore è stato donato all’Amministrazione comunale della cittadina della Piana dal gestore della farmacia cittadina, Letizia Perciaccante. Scopo dell’iniziativa è quello di garantire alla comunità terranovese un punto di primo intervento salvavita pubblico che sarà installato nei pressi della centralissima sede della polizia municipale.

Alla cerimonia di consegna, avvenuta ieri nei pressi della sede operativa dei vigili urbani, erano presenti, insieme alla donatrice, il sindaco Luigi Lirangi, l’assessore alla sanità, Belinda Simona Di Stasi e l’agente della pm Adelia Fiore.

«Un presidio sanitario piccolo ma importante»

«Ringraziamo la farmacista Perciaccante per il nobile gesto compiuto nei confronti dei nostri» ha detto il primo cittadino ai margini dell’iniziativa, ribadendo che «si tratta dell’ennesimo risultato di un percorso sviluppato in questi anni e che ci permette oggi di avere un presidio importante dal punto di vista medico-sanitario nel nostro Comune per poter intervenire con prontezza e celerità in caso di bisogno».

«Ora serve consapevolezza e partecipazione»

«Sappiamo che la disponibilità di questi dispositivi a volte può segnare la differenza tra la vita o la morte - ha aggiunto l’assessore Di Stasi, nel corso della cerimonia - ovviamente oltre alla diffusione dei macchinari è necessario predisporre di pari passo un’adeguata formazione di persone che sia in grado, all’occorrenza di utilizzarli. È fondamentale, infatti, che tutta la cittadinanza partecipi attivamente a questo progetto per far sì che alla dotazione dei defibrillatori si accompagni una diffusa cultura della prevenzione».





Alla dottoressa Letizia Perciaccante, in segno di riconoscimento per un gesto che premia la cittadinanza attiva, l’amministrazione comunale ha voluto consegnare una targa di merito, fa seguito a uno specifico atto deliberativo con il quale è stato motivato tale riconoscimento da parte della giunta comunale. «Crediamo di rientrare fra i comuni virtuosi nel campo della prevenzione sanitaria - ha chiosato il primo cittadino di Terranova da Sibari - e tutto ciò ci inorgoglisce e ci spinge a proseguire in questo percorso di sensibilizzazione, non solo verso la nostra cittadina ma anche e soprattutto nei confronti degli abitanti del comprensorio».