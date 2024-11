Un Natale solidale per i pazienti di Oncologia. È l'idea concepita da quattro giovani imprenditori di Tropea, uniti da spirito d'iniziativa, amore per la ristorazione e, soprattutto, generosità verso chi lotta ogni giorno l'impegnativa battaglia per la vita. Domenico De Lorenzo, Salvatore e Antonio Trecate e Giuseppe Muggeri hanno un sogno: mettere a disposizione la loro voglia di fare per regalare un piccolo sorriso a chi soffre, a chi quotidianamente varca la soglia del locale ospedale per affrontare un altro ciclo di cure. Decidono così di acquistare un chiosco per animare il paese durante le festività natalizie sul corso Vittorio Emanuele e, allo stesso tempo, sostenere l'associazione “Insieme per”, che da anni si occupa di assistenza ai malati oncologici.



A spiegarci il senso dell’iniziativa ci pensa Domenico De Lorenzo: «L’idea nasce dalla voglia di fare qualcosa per il paese e per chi soffre, quindi non abbiamo avuto un minimo di esitazione, ci siamo subito lanciati nel progetto, anche perché personalmente so cosa significa visto che ho perso mio padre e un amico che consideravo un fratello».



Il ricavato ottenuto dal chiosco durante il periodo delle feste sarà quindi devoluto all’associazione che procederà nell’acquisto di parrucche per i pazienti che affrontano le terapie. De Lorenzo ci tiene a omaggiare «sia l’amministrazione comunale che i responsabili dei mercatini di natale che ci hanno subito fornito il loro supporto assegnandoci una postazione», non prima di aver ringraziato «quanti vorranno gustare le nostre specialità per regalare un sorriso in più agli assistiti dell’associazione Insieme per».