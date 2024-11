Nel mese legato, in tutta Italia, alla prevenzione dei tumori femminili, Gioia Tauro, domenica, si è tinta di rosa, il colore che simboleggia la lotta contro il cancro al seno.

L’amministrazione comunale ha organizzato “La passeggiata in Rosa” per sensibilizzare le donne alla prevenzione per sconfiggere il tumore. Importante partecipazione da parte della cittadinanza, che ha colto l’invito a presentarsi dalle ore 9:30 presso la casa comunale e aderire così al corteo, con la collaborazione attiva del comitato locale della Croce Rossa Italiana.

È stato possibile prenotare ed effettuare visite senologiche gratuite, e venire a conoscenza degli strumenti disponibili per i pazienti affetti da malattie oncologiche. Nel corso della mattinata sono state presentate altre iniziative indirizzate alla salute pubblica.

Soddisfazione per la buona riuscita dell’appuntamento è stata manifestata dal sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella: «Grazie alla collaborazione di tanti medici e di tante strutture ci siamo potute occupare delle richieste di screening gratuito per tantissime donne che si sono già prenotate. Sono stati anche distribuiti dei kit per l'autoesame per la prevenzione del papilloma virus».La prevenzione è fondamentale per localizzare il carcinoma mammario allo stadio iniziale e intervenire con la terapia consona. Queste iniziative di screening sono autentiche salvavita.

Gli screening

«Ringrazio per la splendida riuscita della manifestazione– ha affermato Giusy Magno delegata alla Sanità del Comune gioiese- il sindaco Simona Scarcella sempre aperta ad ogni iniziativa in merito alla tutela della salute; la referente della croce rossa italiana comitato di Gioia Tauro Maria Giovanna Ursida, che mi ha supportato in tutto il percorso organizzativo insieme ai ragazzi del servizio civile; la dottoressa Leona Cremonese, ceo di Gatjc Fertility Center, che ha offerto 20 ecografie gratuite; Madera Punturiero direttrice del Centro Imagine System di Gioia Tauro, che ha provveduto a procurare tutta l’apparecchiatura ecografica; e lo specialista il dottor Carlo Capria, che con la sua dedizione e grande professionalità ha eseguito in loco parte degli screening; la farmacia “I Portici” per aver messo a disposizione i kit per gli screening colon e hpv e per le consulenze; Roberta Mazzaferro della “Freerique Ballet” che ci ha intrattenuto con una partecipata lezione di step».