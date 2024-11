In diverse strutture sarà possibile effettuare visite gratuite. Il progetto portato avanti dal Comune

Il Castello Aragonese a Reggio Calabria, a partire da questa settimana, sarà illuminato di rosa per sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione del tumore al seno. Lo hanno annunciato gli assessori comunali alle Politiche sociali Lucia Anita Nucera e alla Valorizzazione del patrimonio culturale Irene Calabrò e il delegato alla Sanità Valerio Misefari. Ottobre, infatti, è il "mese rosa", dedicato alla prevenzione del cancro al seno e in diverse strutture sarà possibile effettuare visite gratuite.



L'Amministrazione comunale, oltre a sensibilizzare tutte le donne invitandole a sottoporsi ai controlli, intende porre massima attenzione nei confronti della patologia. «Ad esempio - si legge nella nota congiunta - oltre all'importanza dei controlli medici per una diagnosi precoce, tutti gli studi confermano l'importanza di seguire un'alimentazione sana e corretta. La correlazione tra obesità e incidenza del cancro del seno è infatti dimostrata, soprattutto dopo la fine dell'età fertile».