Il servizio di screening oncologico avviato dall’Asp di Vibo Valentia solo poche settimane fa dopo uno stop di un anno, subisce una nuova interruzione. Il numero utile (0963 962655) riportato sul sito dell’Azienda sanitaria per prenotare la mammografia, risulta occupato da una settimana.

«A causare la nuova sospensione del servizio – spiega non senza imbarazzo il direttore del servizio screening Antonino Morabito Loprete - è l’assenza per malattia degli unici due operatori in servizio. Ho chiesto all’Asp di inviarci dei sostituti. La stessa Azienda sanitaria mi ha fatto sapere che sta espletando il concorso per l'assunzione di nuovi amministrativi. In attesa stiamo valutando di intercettare personale tramite Calabria Lavoro per rimpiazzare i due operatori ammalati».

Sebbene gli evidenti problemi, il medico invita le donne a prenotarsi tramite l’indirizzo mail screeningoncologicovv@aspvv.it «Un addetto – assicura Loprete - prenderà in carico la richiesta». Lo stesso medico che neanche un mese fa rivolgeva un appello accorato alle donne affinché non mancassero di fare il test, oggi dice sconsolato: «Non abbiamo alternative a fermarci. La buona volontà c'è, ma non basta davanti alla mancanza di personale». Uno stop che, paradossalmente, avviene nel mese della prevenzione, proprio mentre la Lilt (Lega italiana lotta contro i tumori) lancia la campagna “Nastro rosa” per invitare le donne a fare screening oncologici. Non a Vibo dove la prevenzione, ancora una volta, può aspettare.