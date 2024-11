Al via il programma di test molecolari gratuiti che utilizza la tecnologia Ngs (Next generation sequencing) di sequenziamento esteso, che permette di identificare i tumori che presentano la fusione di particolari geni. L'obiettivo è arrivare a cure più mirate e personalizzate. Oggi, in Italia, solo un numero limitato delle analisi di patologia molecolare è eseguito con ngs a fronte di una media europea del 10%, con forti disparità tra le diverse Regioni. Il programma FastNtrk, presentato oggi, è su scala nazionale e vuole migliorare l'accesso dei pazienti a questi test. È promosso dalla Fondazione Edo ed Elvo Tempia di Biella, in collaborazione con Bayer.

Gli ospedali possono utilizzare una piattaforma online dedicata per conoscere le modalità di erogazione del servizio, prenotare il test Ngs e tracciare lo stato di avanzamento della consegna del campione biologico. Quest'ultimo viene ritirato presso l'ospedale richiedente e inviato al laboratorio di oncologia molecolare della Fondazione Tempia. La piattaforma consente poi la trasmissione del referto Ngs al medico che ha richiesto l'esame.

L'oncologia di precisione «si basa sull'identificazione di caratteristiche dei tumori, definite biomarcatori, che consentono l'impiego di farmaci in grado di agire in maniera selettiva sulle cellule tumorali che presentano specifiche alterazioni molecolari - spiega Carmine Pinto, direttore Oncologia medica, comprehensive cancer centre Ausl-Irccs di Reggio Emilia e presidente della Federation of italian cooperative oncology groups (Ficog) -. L'approvazione di molecole con indicazione 'agnostica', cioè indipendente dall'organo di origine dalla malattia, sta portando all'affermazione di un nuovo modello, definito 'mutazionale'. I pazienti eleggibili al trattamento con questo tipo di farmaci dovrebbero cioè essere selezionati sulla base della presenza delle alterazioni molecolari da ricercare proprio nel tumore».