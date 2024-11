Un bastone per persone affette da disturbi della vista davvero speciale. È quello progettato dagli studenti di Nicotera che verrà presentato domani 5 giugno. Ne dà conferma l’Uici, Unione italiana ciechi e ipovedenti – sezione Vibo Valentia attraverso le parole del presidente Rocco Deluca.

Il progetto degli studenti di Nicotera

«Dopo aver presentato l’idea nella sua strutturazione presso la sede Uici nei giorni immediatamente precedenti alla travagliata fase pandemica, gli allievi della Classe IV B - Articolazione Elettronica - dell’Istituto industriale annesso all’Omni-comprensivo “A. Russo” di Nicotera, illustreranno domani 5 giugno (dalle ore 10 nell’aula magna della scuola) il prototipo di Bat – Stick, lo straordinario bastone bianco per ciechi munito di sensori capaci di evidenziare ostacoli e profondità dei marciapiedi», spiega il referente del sodalizio vibonese.

La presentazione

«Ciò che rende unico il tutto – aggiunge Deluca - è la consapevolezza che siano stati dei ragazzi in età scolare a pensare a come rendere migliore la vita di chi non ha il dono della vista e che sia accaduto in un momento storico davvero molto particolare ed in un territorio che, sebbene con molteplici disaggi, mostra il grande cuore del Sud e dei giovani, speranza per un futuro migliore».

In tutto questo percorso, i ragazzi sono stati guidati dal docente Michele Giandomenico. All’evento, dai forti messaggi sociali, parteciperà – unitamente allo stesso coordinatore – la dirigente dell’Istituto Marisa Piro ed i responsabili Uici Rocco Deluca e Francesco Bretti, nelle vesti rispettivamente di presidente e vice.