Il premier Giuseppe Conte ha condiviso, secondo quanto apprende l'Ansa, la necessità di un decreto per affrontare e superare l'emergenza della Sanità calabrese, evidenziata dal ministro della Salute Giulia Grillo nell'incontro con il presidente del Consiglio da poco conclusosi a Palazzo Chigi. Il decreto, si apprende, conterrà "misure forti" per il ripristino della legalità, fino alla rimozione completa delle figure apicali della sanità calabrese. Il decreto sarà pronto nei prossimi giorni. Il decreto, hanno concordato Conte e il ministro della Salute, a quanto si apprende, conterrà misure "emergenziali temporanee ma decise", con l'obiettivo di ripristinare la legalità e restituire ai cittadini il diritto alla salute. Grillo si è dunque confrontata con il presidente del Consiglio, il quale ha recepito le indicazioni del ministero in merito all'emergenza calabrese. Nei prossimi giorni si lavorerà per finalizzare un testo condiviso del decreto, che sarà pronto a breve.