In sala operatoria debutta il braccio robotico: una colonna laparoscopica di ultima generazione che inaugura l’era 3D nelle nuove sale operatorie “A. Petrassi” dell’ospedale Annunziata di Cosenza. Per via laparoscopica è stato eseguito un intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore epatico localizzato nel secondo segmento, un segmento posteriore quindi di non facile aggressione chirurgica. L’operazione è stata eseguita su un paziente calabrese settantenne, al quale, nella stessa seduta, è stata asportata anche la colecisti perché contenente calcoli. Attraverso una tecnica miniinvasiva, senza tagli evidenti dell’addome, sono state create quattro mini porte d’accesso, la più grande della quale misura appena un centimetro. Nel corso dell’intervento il paziente non ha accusato perdite di sangue e non è stato trasfuso. Il decorso postoperatorio è stato del tutto regolare e, sebbene ancora degente, il paziente, dopo appena tre giorni dall’intervento chirurgico, ha ripreso la propria alimentazione orale ed è in procinto di tornare a casa.