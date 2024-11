La Calabria si allinea alle disposizioni nazionali e a partire da mercoledì le prenotazioni saranno solo un ricordo, almeno per la fascia di popolazione dai 12 ai 18 anni. Proprio quella su cui il commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo, sta puntando forte per assicurare un rientro in aula in presenza a settembre.

Open day per gli studenti

A partire da mercoledì, dunque, i più giovani potranno raggiungere i centri vaccinali senza aver prima prenotato l'appuntamento sulla piattaforma telematica. Un espediente che mira ad incentivare l'immunizzazione di quelle categorie che ancora oggi si sono dimostrate più resistenti. Si tratta della popolazione scolastica, per lo più minorenni che tra poco più di un mese dovranno tornare tra i banchi di scuola e la cui decisione spetta in larga parte ai genitori, molto dei quali ancora scettici sull'inoculazione del vaccino.

Battuta d'arresto

Si spera, inoltre, che gli open day possano anche ridare carburante ad una campagna vaccinale che negli ultimi giorni ha subito una vera e propria battuta d'arresto. L'effetto green pass si è, infatti, dissipato surclassato dalla voglia di vacanze che ha tenuto la stragrande maggioranza della popolazione ben lontana dai centri vaccinali. Le somministrazioni nell'ultima settimana di Ferragosto si sono dimezzate del 50%. Se infatti nei primi giorni di agosto, complice anche l'introduzione dell'obbligo del certificato verde, le somministrazioni si attestavano in media intorno a 15mila dosi giornaliere, adesso si viaggia decisamente a scartamento ridotto.

Vaccini ai turisti

L'ultimo dato disponibile - fermo a venerdì 13 agosto - conferma la somministrazione di 7.600 dosi, di cui 2.500 prime e 5.000 richiami. In molti hanno infatti preferito anticipare l'appuntamento vaccinale e tanti altri hanno rimadato all'ultima settimana di agosto. Dal 23 - almeno è questa la previsione - si dovrebbe tornare a regime. Tuttavia, la formula della vaccinazione in vacanza per i turisti sembra stia funzionando, agli hub di Catanzaro Lido e Soverato si stanno somministrando seconde dosi a residenti fuori regione, che si trovano in vacanza in Calabria.