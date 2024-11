«Da oggi, 21 aprile, anche in Calabria, i cittadini che ne hanno diritto potranno prenotare il loro vaccino semplicemente inviando un sms con il codice fiscale al numero 339.9903947». Lo riferisce la Regione Calabria in una nota pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

«Entro 48-72 ore - prosegue la nota - verranno ricontattati dal servizio clienti di Poste Italiane per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell’appuntamento. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e non presenta costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l’invio di un semplice sms dall’operatore telefonico di appartenenza».



Nella nota della Regione si rileva che «la prenotazione via sms si aggiunge a tutte le possibilità che Poste Italiane mette già a disposizione per i cittadini, come la piattaforma online; gli Atm Postamat, presso cui è possibile prenotare la somministrazione inserendo gli estremi della tessera sanitaria e seguendo gli stessi passaggi della prenotazione online: il numero verde 800.00.99.66 attivo dalle 8 alle 20 dal lunedì alla domenica: i portalettere, attraverso il palmare in dotazione».