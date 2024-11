Sono già in distribuzione grazie ai furgoni Sda di Poste italiane: ne beneficeranno i territori di Lamezia Terme, Vibo Valentia, Melito Porto Salvo e Crotone

Sono in distribuzione dalle prime di questa mattina in tutta la regione altre 13.200 dosi di vaccino “Moderna”. I furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, hanno preso in carico le dosi a Cosenza e stanno provvedendo a consegnarle alle strutture sanitarie territoriali calabresi.

I mezzi, attrezzati con speciali celle frigorifere, procederanno alla fornitura sul territorio regionale, raggiungendo le seguenti destinazioni finali: Lamezia Terme, Vibo Valentia, Melito Porto Salvo e Crotone.

La fornitura alle strutture ospedaliere avverrà anche oggi in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e l’Esercito Italiano.