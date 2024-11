«Sensibilizzare i calabresi a vaccinarsi per tornare al più presto alla normalità»: è l’obiettivo del 'Family Vax Day' lanciato per sabato 15 maggio, in occasione della Giornata internazionale della Famiglia, dalla Regione Calabria, commissario ad acta per la sanità, Protezione civile, Difesa, Aziende sanitarie e Croce rossa”. Lo riferisce in una nota la Protezione civile della Regione Calabria.

I centri vaccinali

I centri vaccinali che sono stati potenziati come numero di prenotazioni e dove verrà somministrato anche il vaccino Johnson&Johnson sono: Catanzaro-Ente Fiera, Reggio-Palazzo Campanella-Gom-Polizia di Stato, Siderno, Crotone-Croce Rossa, Centro di Salute mentale via Nazioni Unite, Cirò Marina, Mesoraca, Vibo-Palaventia, Ricadi, Filadelfia, Serra San Bruno Corigliano-Rossano, Praia, Lattarico, Serra San Bruno.

La prenotazione

Per accedere è sempre necessario doversi prenotare sulla piattaforma. «La prenotazione – spiega ancora la Protezione civile - è obbligatoria per evitare disagi e assembramenti e per far lavorare in serenità ed efficienza il personale». Potranno accedere alla vaccinazione le categorie fragili, le classi di età over 50 e i caregiver. Infine, la Protezione civile della Regione Calabria comunica che le prenotazioni per gli over 40 partiranno tra il 19 e il 20 maggio.